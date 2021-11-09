После ДТП с участием скорой на Ланском шоссе проводится проверка

После ДТП с участием скорой на Ланском шоссе проводится проверка
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге на Ланском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился 8 ноября около 18.15 у дома 18/1 по Ланскому шоссе.

По предварительной информации, столкнулись машина скорой помощи и автомобиль «Хендай».

В результате аварии пострадала 34-летняя женщина врач и два фельдшера мужчины 36 и 46 лет. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ДТП на трассе «Кола» произошло в 18:50, когда на дороге столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Осколки машин раскидало по всей проезжей части.

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