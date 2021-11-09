За сутки ковид выявили еще у 39,1 тыс. россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 39 160 человек.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 млн 873 тыс. 655 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 188 случаях, за все время пандемии скончались 249 215 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленобласти продлили коронавирусные ограничения.