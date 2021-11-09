В Кингисеппском районе было найдено мертвое тело с черепно-мозговой травмой

В лесу Ленобласти мужчина наткнулся на труп. Фото: "Яндекс панорамы"

В лесу Ленобласти мужчина наткнулся на труп. Фото: "Яндекс панорамы"

В Кингисеппском районе Ленинградской области найдено тело мертвого мужчины. У погибшего была черепно-мозговая травма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 ноября, днем, по номеру «112» позвонил 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в лесном массиве, недалеко от дома №50 корпуса 2 по улице Воровского нашел труп.

Правоохранители прибыли на место случившегося. Оказалось, что мертв 40-летний гражданин республики Башкортостан, работающий электромонтером.

Тело было отправлено в морг, чтобы установить причины смерти. Возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяли три стеклянные бутылки, шесть пластиковых стаканов, часть деревянной палки, дорожную сумку.