В Кингисеппском районе было найдено мертвое тело с черепно-мозговой травмой

В Кингисеппском районе было найдено мертвое тело с черепно-мозговой травмой
В лесу Ленобласти мужчина наткнулся на труп. Фото: "Яндекс панорамы"
В Кингисеппском районе Ленинградской области найдено тело мертвого мужчины. У погибшего была черепно-мозговая травма.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 ноября, днем, по номеру «112» позвонил 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в лесном массиве, недалеко от дома №50 корпуса 2 по улице Воровского нашел труп.
Правоохранители прибыли на место случившегося. Оказалось, что мертв 40-летний гражданин республики Башкортостан, работающий электромонтером.
Тело было отправлено в морг, чтобы установить причины смерти. Возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяли три стеклянные бутылки, шесть пластиковых стаканов, часть деревянной палки, дорожную сумку.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале дома на Летчика Пилютова обнаружили труп.
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