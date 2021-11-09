В Кудрово гражданин Киргизии домогался 17-летней девушки

В Кудрово гражданин Киргизии домогался 17-летней девушки
К девочке-подростку мог приставать гражданин Киргизии. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 ноября, вечером, в полицию обратилась 45-летняя женщина. Она заявила, что ночью, 6 ноября, в Кудрово, по Европейскому проспекту, некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 17-летней дочери, находившейся в гостях.

В этот же день, вечером, в той самой квартире, где могло случиться преступление, был задержан 28-летний гражданин Киргизии. Неработающий мужчина приехал в Россию в 2018 году.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области молодой сожитель женщины приставал к ее дочери-подростку.

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