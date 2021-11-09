Путин обсудил с Совбезом итоги нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности страны попросил доложить ему об итогах нерабочих дней и новых мерах по борьбе с COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 9 ноября. В совещании, в частности, приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели», — заявил российский лидер.

Напомним, нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов было предоставлено право продлевать их по своему усмотрению. Первым регионом, где было решено продлить режим нерабочих дней еще на неделю — по 14 ноября, стала Новгородская область. Этот же регион досрочно ушел на «длинные выходные» — с 25 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за время нерабочих дней в Петербурге удалось стабилизировать осенний подъем заболеваемости коронавирусом.