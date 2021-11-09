Путин обсудил с Совбезом итоги нерабочих дней в России

Путин обсудил с Совбезом итоги нерабочих дней в России
Владимир Путин провел совещание. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности страны попросил доложить ему об итогах нерабочих дней и новых мерах по борьбе с COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 9 ноября. В совещании, в частности, приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели», — заявил российский лидер.

Напомним, нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов было предоставлено право продлевать их по своему усмотрению. Первым регионом, где было решено продлить режим нерабочих дней еще на неделю — по 14 ноября, стала Новгородская область. Этот же регион досрочно ушел на «длинные выходные» — с 25 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за время нерабочих дней в Петербурге удалось стабилизировать осенний подъем заболеваемости коронавирусом.

владимир путин коронавирусная пандемия нерабочая неделя


 

Новости партнеров
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Условия для отмены ограничений в Петербурге могут появиться только через полгода
Условия для отмены ограничений в Петербурге могут появиться только через полгода
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин обсудил с Совбезом итоги нерабочих дней в России
Подозреваемый в расчленении человека предстанет перед судом в ...
Почти 60 тысяч человек приплыли в Петербург во время сезона навигации
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей
Спасатели предупредили о ветре и мокром снеге в Ленобласти в среду
Движение в тоннеле дамбе ограничат, из-за ремонта после ДТП с грузовиками
В Петербурге задержали сообщников мошенника, сбившего насмерть росгвардейца
Пожар на складе в Пушкинском районе локализовали, комплекс частично обрушился