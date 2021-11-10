На «Ленэнерго» завели административное дело за проведение работ на Елагином острове

На "Ленэнерго" завели административное дело за проведение работ на Елагином острове. Фото: пресс-служба ГАТИ

На "Ленэнерго" завели административное дело за проведение работ на Елагином острове. Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ зафиксировала самовольное проведение работ по прокладке электрокабеля на Елагином острове, по этому факту в отношении ПАО «Ленэнерго» было заведено административное дело.

В Центральном парке культуры и отдыха на Елагином специалисты ГАТИ зафиксировали нарушения при производстве работ на инженерных сетях компанией ПАО «Ленэнерго». Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Под видом аварийных работ предприятие проводило прокладку кабельных сетей на особо охраняемом природном участке. При этом не было обеспечено безопасного прохода посетителей парка.

По факту нарушений в отношении организации ГАТИ возбудила дела об административных нарушениях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в октябре ГАТИ начислила штрафов на сумму более 7 млн рублей. Крупные штрафы назначены организациям за самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.