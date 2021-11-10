По данным университета Хопкинса, от коронавируса по всему миру скончалось 5 063 295

По данным университета Хопкинса, от коронавируса по всему миру скончалось 5 063 295. Фото: pexels

По данным университета Хопкинса, от коронавируса по всему миру скончалось 5 063 295. Фото: pexels

На утро 10 ноября по всему миру от коронавируса скончалось 5 063 295 человек.

Специалисты университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе подчитали, что коронавирус сразил 250 799 409 человек по всему миру. Люди продолжают бороться с болезнью.

В России, по подсчетам специалистов, за все время пандемии скончалось 244 588 человек, заразилось при этом 8 727 817. В рейтинге стран по смертности страна занимает пятое место.

США остается на первом месте по количеству смертей от инфекции. Так, на 10 ноября количество скончавшихся в Штатах достигло 757 230 человек, заболело коронавирусом в США 46 689 913 жителей.

Больше всего сил и надежд в настоящий момент возлагается на вакцинацию населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз.