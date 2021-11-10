Иммунолог спрогнозировал снижение заболеваемости ковидом через пару недель

Врач уверяет, что плато по заболеваемости наступит максимум через 21 день.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, когда стоит ожидать снижения заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сегодня, 10 ноября, пишет ТАСС.
Эксперт отметил, что пик заболеваемости совсем скоро превратится в плато. Россияне из регионов, где вводятся жесткие ограничения, станут меньше болеть через 2-3 недели. За это время успеет сформировать коллективный иммунитет к «дельта»-штамму, и ситуация улучшится.
Жемчугов объяснил, почему россияне стали так часто болеть. Он полагает, что во всем виновата новая мутация – из-за нее заражаются даже те, кто уже перенес заболевание.
«В результате действие вакцин снизилось на 30-40%, однако они все равно работают. С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка»,
— заключил Жемчугов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург считает, что вакцинацию в России необходимо сделать обязательной.