Иммунолог спрогнозировал снижение заболеваемости ковидом через пару недель

Иммунолог спрогнозировал снижение заболеваемости ковидом через пару недель
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Врач уверяет, что плато по заболеваемости наступит максимум через 21 день.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, когда стоит ожидать снижения заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сегодня, 10 ноября, пишет ТАСС.

Эксперт отметил, что пик заболеваемости совсем скоро превратится в плато. Россияне из регионов, где вводятся жесткие ограничения, станут меньше болеть через 2-3 недели. За это время успеет сформировать коллективный иммунитет к «дельта»-штамму, и ситуация улучшится.

Жемчугов объяснил, почему россияне стали так часто болеть. Он полагает, что во всем виновата новая мутация – из-за нее заражаются даже те, кто уже перенес заболевание.

«В результате действие вакцин снизилось на 30-40%, однако они все равно работают. С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка»,

— заключил Жемчугов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург считает, что вакцинацию в России необходимо сделать обязательной.

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