На Ленинском проспекте загорелся балкон трехкомнатной квартиры

На Ленинском проспекте загорелся балкон трехкомнатной квартиры
На Ленинском проспекте загорелся балкон трехкомнатной квартиры. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Санкт-Петербурга очаг возгорания был обнаружен в трехкомнатной квартире.

В трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, 115 пожар произошел в трехкомнатной квартире. Горел балкон.

Утром, 9 ноября, около 08:09 часов в экстренные службы поступило сообщение, что в Кировском районе горит балкон в трехкомнатной квартире.

По прибытию на место спасатели обнаружили, что горит обстановка на площади 1 квадратный метр, сам балкон имеет площадь 6 кв. матров.

Пожар удалось ликвидировать. К борьбе с огнем было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ,вчера, 9 ноября спасатели локализовали пожар на крупном складе в Пушкинском районе Петербурга. К тушению огня были привлечены 75 сотрудников МЧС. Ранг пожара достиг 3 баллов. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 150 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу кировский район ленинский проспект ленобласть новости СПб пожаръ


 

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На Ленинском проспекте загорелся балкон трехкомнатной квартиры
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