В Петербург вместе с циклоном «Стефан» придут дожди и тепло

В Петербург вместе с циклоном «Стефан» придут дожди и тепло
В разгар дня уличные термометры покажут до плюс 7 градусов. Фото: unsplash

Воздух успеет прогреться до плюс семи градусов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 10 ноября, ожидается хоть и дождливая, но теплая погода. Об этом рассказал на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в город пришел циклон «Стефан», благодаря которому на улице будет мокро, но не морозно. Ветер разгонится до 10 метров в секунду, воздух прогреется днем до плюс семи градусов. В Ленинградской области ожидается похожая погода, но там будет чуть теплее.

В Петербурге также ожидаются дожди – небо затянет облаками. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет этой зимой.

михаил леус новости СПб погода


 

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