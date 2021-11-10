В Ленобласти COVID-19 заболели еще 383 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 383 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 82 307 случаев ковида. При этом выздоровели 63 205 пациентов, в том числе 384 за последние сутки. Кроме того, стало известно о восьми летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 631.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2 942 случаев. Лидером стала Москва — 3 927 случаев. На третьем месте Московская область — 2 649.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в России прививку от коронавируса сделали 62 млн человек.