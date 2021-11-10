Снег, +7 и гололедица: метеорологи рассказали о погоде в Ленобласти в четверг

Снег, +7 и гололедица: метеорологи рассказали о погоде в Ленобласти в четверг
В Ленобласти ожидается гололедица. Фото: pixabay

В четверг в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду. В некоторых районах, возможно, пойдет мокрый снег.

Как пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 ноября в области выпадут осадки, при этом, 47-ой регион может надеяться и на прояснения.

Предполагается, что дождь прольется и ночью, и днем. Кое-где он будет умеренным. Однако на востоке осадки могут выпасть в виде мокрого снега.

Ветер будет юго-западным и западным умеренным. В ночное время суток его порывы могут усилиться.

В течение суток температура воздуха будет колебаться от +2…до +7 градусов.

Ночью столбик, местами, покажет 0 градусов. Стоит отметить, что на востоке области возможна гололедица.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, что в Петербург вместе с циклоном «Стефан» придут дожди и тепло.

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