Снег, +7 и гололедица: метеорологи рассказали о погоде в Ленобласти в четверг

В четверг в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду. В некоторых районах, возможно, пойдет мокрый снег.
Как пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 ноября в области выпадут осадки, при этом, 47-ой регион может надеяться и на прояснения.
Предполагается, что дождь прольется и ночью, и днем. Кое-где он будет умеренным. Однако на востоке осадки могут выпасть в виде мокрого снега.
Ветер будет юго-западным и западным умеренным. В ночное время суток его порывы могут усилиться.
В течение суток температура воздуха будет колебаться от +2…до +7 градусов.
Ночью столбик, местами, покажет 0 градусов. Стоит отметить, что на востоке области возможна гололедица.
Ранее Gazeta.Spb.ru писала, что в Петербург вместе с циклоном «Стефан» придут дожди и тепло.