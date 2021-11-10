11 ноября в Петербурге воздух прогреется до 7 градусов

Жителей Северной столицы в этот четверг опять ждет облачная погода.

В городе будет пасмурно, однако изредка будут прояснения. 10 ноября синоптики обещают небольшие осадки.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в городе на Неве будет мрачная погода.

В светлое время суток задует умеренный юго-западный ветер.

Столбик термометра в течение четверга будет показывать от +5 до +7 градусов.

Атмосферное давление днем немного измениться, ночью же оно чуть-чуть понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что Петербург пережил самую холодную ночь с начала этой осени. Минимальная температура воздуха, которую удалось зафиксировать: -3 градуса по Цельсию.