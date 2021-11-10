В России за сутки ковид подтвердили у 38 тыс. человек

В России за сутки ковид подтвердили у 38 тыс. человек
В России за последние сутки меньше зараженных коронавирусом, чем днем ранее. Фото: pexels.com

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 38 058 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 млн 911 тыс. 713 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 239 случаях, за все время пандемии скончались 250 454 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 34 565 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.

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