В мире от коронавируса скончалось 5,7 млн человек

В мире от коронавируса скончалось 5,7 млн человек
Коронавирусом в мире заразились более 251 млн человек. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 251 млн 391 тыс. 898 человек.

По данным SCMP на среду, 10 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 71 тыс. 899 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 46 млн 693 тыс. 111 человек, на втором месте Индия — 34 млн 388 тыс. 579, затем идет Бразилия 21 млн 897 тыс. 25 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 8 млн 911 тыс. 713 человек, умерло при этом 250 тыс. 454 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что продукты, богатые цинком, по словам диетолога, ускоряют выздоровление от COVID-19.

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