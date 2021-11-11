Светооператор фильма «Ржавчина» с Болдуином подал иск

Светооператор фильма «Ржавчина» с Болдуином подал иск
Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Светооператор фильма «Раст», во время съемок которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора, подал иск против создателей вестерна, в том числе актера.

Истец просит суд потребовать от ответчиков выплаты компенсаций и штрафов, сообщает РИА «Новости».

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции. В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.

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