Назван способ борьбы с COVID в общественном транспорте

Вентиляция в общественном транспорте нужна для понижения уровня распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Об этом заявил иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, подхватить вирус, который передается воздушно-капельным путем, в помещениях без вентиляции гораздо выше. Специалист подчеркнул, что на линию должно выходить максимальное количество общественного транспорта, чтобы избежать столпотворения в час-пик.

Как сообщил ТАСС, доктор медицинских наук отметил, что зимой заразиться на улице практически невозможно, в связи с тем, что вирус трудно переносит холод и ветер.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в большинстве субъектов РФ темпы прироста зараженных новой коронавирусной инфекцией снизились.