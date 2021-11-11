Мужчина похитил телефон за 140 тысяч у водителя-экспедитора на Товарищеском

В Невском районе Петербурга водитель-экспедитор лишился дорогостоящего телефона.

В среду, 10 ноября, в отделение полиции поступило сообщение о разбойном нападении на водителя АО «ДХЛ Интернешенл». У дома №32 по Товарищескому проспекту неизвестный распылил слезоточивый аэрозоль в лицо 29-летнему жителю Павловска, после чего открыто похитил мобильный телефон «Iphone 13 Pro» и скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стоимость ущерба составила 139 990 рублей.

Водитель также назвал приметы преступника: рост около 170 см, одет в темную одежду, на лице медицинская маска.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве мужчины похитили в автобусе сумку с миллионом рублей.