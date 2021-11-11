Мужчин, которые продали пенсионеру прибор в 10 раз дороже, задержали

Мужчин, которые продали пенсионеру прибор в 10 раз дороже, задержали
Подозреваемы задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге задержаны двое злоумышленников, которые продали 87-летнему пенсионеру прибор для ионизации воздуха за сумму, в 10 раз превышающую рыночную стоимость.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, в понедельник в полицию обратился пожилой мужчина. Он попросил найти мужчину, который обманным путем заставил его приобрести ультрафиолетовый стерилизатор модели «Дефендер» за 29 тысяч рублей. При этом сам прибор стоит 3 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Одного из подозреваемых вскоре нашли. Его иномарку «Mercedes-Benz» осмотрели и обыскали. В автомобиле нашли коробку с таким же прибором и договоры купли-продажи. Также стражи порядка обыскали квартиру другого подозреваемого в Буграх, где нашли договор-купли продажи с обратившимся в полицию пенсионером.

Подозреваемы задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Задержаны двое 34-летних мужчин. Оба были в прошлом судимы за кражи и грабеж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,9 млн рублей.

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