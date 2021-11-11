Гинцбург рассказал о разработке подавляющего размножение COVID лекарства

В России осуществляется разработка лекарства для подавления размножения COVID-19. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, работа над созданием препаратов, целенаправленно подавляющих вирус, идет в центре Гамалеи. Точные сроки создания лекарства пока не называются

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург отметил, что в настоящее время существуют подобные препараты, но они не настолько хорошо подавляют новый вирус, чтобы с помощью них можно было лечить тяжелобольных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России необходимый уровень коллективного иммунитета составляет 95%, но пока он составляет 48,4%.