Гинцбург рассказал о разработке подавляющего размножение COVID лекарства

Гинцбург рассказал о разработке подавляющего размножение COVID лекарства
Александр Гинцбург рассказал о создании нового препарата от коронавируса. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

В России осуществляется разработка лекарства для подавления размножения COVID-19. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, работа над созданием препаратов, целенаправленно подавляющих вирус, идет в центре Гамалеи. Точные сроки создания лекарства пока не называются

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург отметил, что в настоящее время существуют подобные препараты, но они не настолько хорошо подавляют новый вирус, чтобы с помощью них можно было лечить тяжелобольных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России необходимый уровень коллективного иммунитета составляет 95%, но пока он составляет 48,4%.

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