Сборная России завершила подготовку к игре с Кипром

В четверг, 11 ноября, в Петербурге состоится игра европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия сыграет против Кипра.

Начало игры запланировано на 20.00 на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Команда под руководством главного тренера Валерия Карпина подходят к важному матчу в статусе фаворита.

После восьми сыгранных туров сборная России занимает первое место в группе H с 19 очками, опережая главного конкурента, Хорватию, на два балла за два матча до конца отбора.

Напомним, Артем Дзюба не вошел в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 после смены главного тренера. Нападающий «Зенита» отказался ехать в национальную команду, сославшись на неготовность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов считает, футболист не может игнорировать приглашение в сборную. Физическая форма не имеет знания в этом случае. Он заметил, что Зобнин и Ионов тоже находятся не в «лучших кондициях» или имеют травмы.