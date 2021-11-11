В России за сутки коронавирус подхватили более 40 тысяч человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 40 759 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 95 472 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 237 случаях, за все время пандемии скончались 251 691 пациент с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 33 156 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что показатель коллективного иммунитета для эффективной борьбы с COVID-19 в России должен достигать 90-95%.