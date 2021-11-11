По мнению экспертов, «безобидные» шутки с петербургскими скульптурами могут плохо кончиться

По мнению экспертов, "безобидные" шутки с петербургскими скульптурами могут плохо кончиться. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По мнению экспертов, "безобидные" шутки с петербургскими скульптурами могут плохо кончиться. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Эксперты считают, что шутки с утеплением петербургских скульптур могут привести к плохим последствиям.

Памятники архитектуры продолжают наряжать в зимние вещи. Так, 3 ноября петербургские блогеры одели скульптуры на Аничковом мосту и у Манежа в варежки, теперь стало известно о шарфе на Чижике-Пыжике. Эксперты считают, что такие действия — это проявление вандализма. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Piter.tv.

Начальник Отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина рассказала, что монументы страдают от погодных условий, а вмешательство «шутников» усугубляет ситуацию. На материале появляются повреждения, которые в дальнейшем разрастаются.

«Если опираться, залезать, создавать дополнительную нагрузку на мрамор, то возможность облома очень велика», — отмечает специалист.

Городские легенды также приносят вред памятникам, например, потереть скульптуры «на счастье» и «на удачу».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коммунальщики Центрального района сняли вязаную шапку и шарф со скульптуры Чижика-Пыжика на набережной Фонтанки у Инженерного замка.