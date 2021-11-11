На Московском шоссе легковушку тушили вдевятером

На Московском шоссе легковушку тушили вдевятером
В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

В результате инцидента никто не пострадал.

В Пушкинском районе сегодня, 11 ноября, загорелась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Московском шоссе у дома номер 235. Там загорелся автомобиль «Peugeot». На место прибыли девять пожарных и две единицы техники. Они справились с огнем примерно за 15 минут. В итоге успел выгореть моторный отсек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль на большой скорости влетел в стену торгового центра на Марата. По словам автомобилиста, таким образом он уходил от столкновения с другой машиной.

мчс новости СПб пожар Пушкинский район


 

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