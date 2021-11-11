Стрелявшие на парковке ТЦ в Колпино задержаны

Стрелявшие на парковке ТЦ в Колпино задержаны
Мужчин задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

В Колпино сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из пневматического пистолета.

Об этом сообщила пресс-служба УВО ВНГ по городу и области. Инцидент произошел накануне в 21 час у торгового центра на Пролетарской улице. Очевидцы вызвали полицию и сообщили, что неизвестные открыли стрельбу на парковке.

Первыми на место происшествия прибыли росгвардейцы. Стражи порядка нашли на стоянке автомобиль «Volkswagen Polo», внутри которого были двое мужчин, а на заднем сиденье лежал разобранные пневматический пистолет.

Стрелков передали сотрудникам полиции. Известно, что оба в прошлом были судимы за кражи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах двое мужчин украли со склада рыбу почти на 40 тысяч рублей. Двое мужчин перелезли через забор и проникли на территорию продуктового склада на Пушкинской улице.

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