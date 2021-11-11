В Шушарах двое мужчин украли со склада рыбу почти на 40 тысяч рублей

Они украли рыбные продукты на 38,8 тысячи рублей. Фото: Pixabay

Они украли рыбные продукты на 38,8 тысячи рублей. Фото: Pixabay

В Шушарах росгвардейцы поймали двух злоумышленников, укравших 1 ноября со склада рыбные продукты и попытавшихся сделать это вновь.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по городу и области, все случилось накануне примерно в девять часов вечера. Двое мужчин перелезли через забор и проникли на территорию продуктового склада на Пушкинской улице.

Сотрудники склада заметили воров и сразу нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленников и передали их полиции.

Директор этой организации рассказал правоохранителям, что до этого мужчинам уже удалось совершить кражу со склада. 1 ноября они украли рыбные продукты на 38,8 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчин, которые продали пенсионеру прибор в 10 раз дороже, задержали.