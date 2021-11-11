В Шушарах двое мужчин украли со склада рыбу почти на 40 тысяч рублей

В Шушарах двое мужчин украли со склада рыбу почти на 40 тысяч рублей
Они украли рыбные продукты на 38,8 тысячи рублей. Фото: Pixabay

В Шушарах росгвардейцы поймали двух злоумышленников, укравших 1 ноября со склада рыбные продукты и попытавшихся сделать это вновь.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по городу и области, все случилось накануне примерно в девять часов вечера. Двое мужчин перелезли через забор и проникли на территорию продуктового склада на Пушкинской улице.

Сотрудники склада заметили воров и сразу нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленников и передали их полиции.

Директор этой организации рассказал правоохранителям, что до этого мужчинам уже удалось совершить кражу со склада. 1 ноября они украли рыбные продукты на 38,8 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчин, которые продали пенсионеру прибор в 10 раз дороже, задержали.

кража новости СПб шушары


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах двое мужчин украли со склада рыбу почти на 40 тысяч рублей
На Московском шоссе легковушку тушили вдевятером
Автомобиль на большой скорости влетел в стену торгового центра на Марата
Беглов возложил цветы на могилу Федора Достоевского в день его 200-летия
С 13 ноября в Петербурге закрывается движение по Кондратьевскому проспекту
Петербуржцам сообщили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации
Ударивший ножом школьницу в Петербурге пойдет под суд
Цена за платную парковку в центре Петербурга может достичь 100 рублей в час