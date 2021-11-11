Антипрививочников из Ленобласти предложили лечить и хоронить за их счет

В Общественной палате региона полагают, что это было бы справедливым наказанием.

Глава Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов выступил с предложением наказания для антипрививочников. Он хочет, чтобы их лечили и хоронили за их же счет. Об этом пишет 47news.

Трусов отметил, что идею ему подали пользователи социальных сетей. Он выложил пост о необходимости прививаться и получил сразу несколько любопытных комментариев. Кто-то предположил, что не верующие в пользу прививки должны лечить и умирать за свой счет.

«Хорошая тема. Мы над ней сейчас думаем. Может быть, Общественная палата сейчас выступит с таким предложением»,

— заявил Трусов.

Напоминаем, что в Ленинградской области бесплатно хоронят далеко не всех – бездомных и некоторые категории депутатов и чиновников.

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