Оперштаб готовит законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

Оперштаб готовит законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах
Оперштаб прорабатывает законопроекты о введении QR-кодов совместно с профильными ведомствами. Фото: Gazeta.SPb

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 официально подтвердил разработку в России законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в заведениях общепита и магазинах.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. В сообщении говорится, что оперштаб прорабатывает законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах совместно с профильными ведомствами.

О внесении проектов законов в Госдуму будет сообщено дополнительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России обсуждают вопрос о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух чиновников кабмина и источники в транспортной отрасли. Как пояснил источник в транспортной отрасли, до 15 ноября власти будут собирать предложения от федеральных ведомств, после чего могут перейти к принятию конкретных мер.

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