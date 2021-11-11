Оперштаб готовит законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 официально подтвердил разработку в России законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в заведениях общепита и магазинах.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. В сообщении говорится, что оперштаб прорабатывает законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах совместно с профильными ведомствами.

О внесении проектов законов в Госдуму будет сообщено дополнительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России обсуждают вопрос о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух чиновников кабмина и источники в транспортной отрасли. Как пояснил источник в транспортной отрасли, до 15 ноября власти будут собирать предложения от федеральных ведомств, после чего могут перейти к принятию конкретных мер.