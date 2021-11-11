В Петербурге и Ленобласти стали чаще совершать преступления в 2021 году

На данный момент в Северной столице зафиксировано более 45 тысяч правонарушений.

С января по сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совершили более 70 тысяч преступлений. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти, говорится в отчёте Петростата.

Известно, что количество правонарушений в Северной столице выросло на 6,9%, а в регионе – на 3,1%, то есть общее число преступлений увеличилось на 7%.

Но есть и положительная тенденция. И там, и там сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений – на 1% в Петербурге, и н 2,4% в Ленобласти. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 36,5% и 34,3% соответственно.

На данный момент пойманы 15,1 тысяч преступников в городе на Неве. Это больше, чем в прошлом году. А вот в Ленобласти справляются чуть хуже, чем в 2020 году – на 2,2%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джо Байден заявил, что выполнил обещание президенту России о преследовании киберпреступников.