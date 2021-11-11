В Петербурге и Ленобласти стали чаще совершать преступления в 2021 году

В Петербурге и Ленобласти стали чаще совершать преступления в 2021 году
Полицейские стали работать эффективнее. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На данный момент в Северной столице зафиксировано более 45 тысяч правонарушений.

С января по сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совершили более 70 тысяч преступлений. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти, говорится в отчёте Петростата.

Известно, что количество правонарушений в Северной столице выросло на 6,9%, а в регионе – на 3,1%, то есть общее число преступлений увеличилось на 7%.

Но есть и положительная тенденция. И там, и там сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений – на 1% в Петербурге, и н 2,4% в Ленобласти. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 36,5% и 34,3% соответственно.

На данный момент пойманы 15,1 тысяч преступников в городе на Неве. Это больше, чем в прошлом году. А вот в Ленобласти справляются чуть хуже, чем в 2020 году – на 2,2%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джо Байден заявил, что выполнил обещание президенту России о преследовании киберпреступников.

новости СПб преступления статистика


 

Новости партнеров
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче "Зенита" и «Ювентуса»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге и Ленобласти стали чаще совершать преступления в 2021 году
Эксперт считает, что COVID-19 в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем ...
Антипрививочников из Ленобласти предложили лечить и хоронить за их счет
Ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе на Наличной
Как во время пандемии проходят будни врачей, сражающихся с коронавирусом
В России на федеральном уровне не собираются вводить новые ограничения ...
Петербуржцам рассказали об их правах в дни «черной пятницы»
Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом может быть отменено