Петербуржец погасил почти 200 штрафов, чтобы улететь в отпуск

Мужчина расстался с крупой суммой, чтобы уехать из России. Фото: pixabay.com

Мужчина расстался с крупой суммой, чтобы уехать из России. Фото: pixabay.com

Мужчина нарушил правила на 300 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге мужчина погасил 183 штрафа за нарушение правил дорожного движения, в противном случае его отказывались выпускать за границу. Желание уехать из России было так велико, что горожанину пришлось расстаться с 300 тысячами рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов Северной столицы.

Известно, что мужчина владеет несколькими дорогими автомобилями: Audi 80, Mercedes-Benz, BMW X6 и Land Rover. Штрафы он получал в течение года, но оплатил и только когда ему пригрозили ограничить выезд за пределы страны.

К слову, в Приморском районе, где жил петербуржцев, четверо злостных нарушителей уже лишились возможности уезжать за границу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минюст вводит новые штрафы для российских автомобилистов. Увеличится штраф за стоянку вне специально отведенных мест, именуемых «карманами», с 1-й тысячи рублей до 3-х тысяч.