Вестибюль «Площадь Ленина» 13 и 14 ноября работает только на выход

Вестибюль &#171;Площадь Ленина&#187; 13 и 14 ноября работает только на выход
Вестибюль "Площадь Ленина" 13 и 14 ноября работает только на выход. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вестибюль станции метро «Площадь Ленина» закрывается на вход 13 и 14 ноября.

Первый вестибюль станции метро «Площадь Ленина» закроют на вход в период с 13 по 14 ноября включительно, об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Станция метро «Площадь Ленина» будет работать, но только на выход. Пассажиров просят заранее продумывать маршрут поездок с учетом внесенных изменений.

Также с 18 октября на «Площади Ленина» идут ремонтные работы эскалатора, в связи с чем до конца года вход в вестибюль с выходом на Финляндский вокзал по будням с 08:00 до 09:00 закрыт, а также с 17:00 до 18:50 — ограничен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 13 ноября вводятся новые ограничения для наземного транспорта. Так, с 13 ноября закрывается движение транспорта по Кондратьевскому проспекту от улицы Ватутина до Арсенальной из-за ремонта дорожного покрытия в зоне трамвайных путей.

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