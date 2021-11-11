Петербург получит дополнительные 2 млрд рублей на оплату медпомощи ОМС

Минздрав предоставил городу дополнительное финансирование.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 11 ноября, объявил о подписании постановления об одобрении дополнительного соглашения с Министерством здравоохранения России. Ведомство, таким образом, выделит городу еще 2 миллиарда рублей на оплату медпомощи ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Если раньше финансирование составляло 4,5 миллиарда, то сейчас сумма вырастет до 6,6 миллиардов рублей. Благодаря этому можно будет увеличить количество оплаченных случаев оказания медицинской помощи тем, кто застрахован по ОМС, в том числе с заболеванием и подозрением на коронавирус.

Власти города планируют распределить полученные деньги между стационарами, оказывающими медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Минздрава заявил, что нынешняя волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущей.