Петербург получит дополнительные 2 млрд рублей на оплату медпомощи ОМС

Петербург получит дополнительные 2 млрд рублей на оплату медпомощи ОМС
Александр Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Минздрав предоставил городу дополнительное финансирование.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 11 ноября, объявил о подписании постановления об одобрении дополнительного соглашения с Министерством здравоохранения России. Ведомство, таким образом, выделит городу еще 2 миллиарда рублей на оплату медпомощи ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Если раньше финансирование составляло 4,5 миллиарда, то сейчас сумма вырастет до 6,6 миллиардов рублей. Благодаря этому можно будет увеличить количество оплаченных случаев оказания медицинской помощи тем, кто застрахован по ОМС, в том числе с заболеванием и подозрением на коронавирус.

Власти города планируют распределить полученные деньги между стационарами, оказывающими медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Минздрава заявил, что нынешняя волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущей.

новости СПб омс Смольный


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург получит дополнительные 2 млрд рублей на оплату медпомощи ОМС
Вестибюль «Площадь Ленина» 13 и 14 ноября работает только на выход
В Петербурге арестовали сообщницу телефонного мошенника, сбившего росгвардейца
Эрмитаж впервые открыл выставку цифрового искусства
В СПБГУ состоялась презентация книги «Бабочки Эрмитажа»
На Коллонтай во время ремонта лифта насмерть разбился мужчина
Суд признал необоснованными обвинения Ильи Трабера в совершении ...
Мстил за дочь? В Ростове спасатель пришел в приют и стрелял по собакам