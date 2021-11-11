Акушер Минздрава заявил о повышенном риске прерывания беременности при ковиде

По мнению эксперта, ежедневно в России жертвами коронавируса становятся две беременные женщины.

Внештатный специалист Министерства здравоохранения России по акушерству Роман Шмаков считает, что у зараженных коронавирусом женщин увеличивается частота прерываний беременности, пишет РИА Новости.

Шмаков заявил, что ковид может спровоцировать задержку развития плода или же навредить уже родившемуся малышу.

Кроме того, Шмаков отметил, что антитела привитой женщины передаются ребенку. Таким образом, во время родов, а также грудного кормления новорожденный защищен от вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, эксперты считают, что плацента беременных женщин, больных COVID-19, также может быть заражена.