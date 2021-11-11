Среди ночи на Типанова полыхает Nissan Pathfinder

В Московском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 12 ноября, по улице Типанова, у дома №20 загорелся автомобиль марки Nissan Pathfinder.
Судя по фотографии, сделанной очевидцем происходящего, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций уже борются с огнем. Причина пожара остается неизвестной.
В комментариях к записи предполагают, что мог быть совершен поджог. Пользователь сети ссылается на темное время суток и то, что полыхавшая машина вовсе не старая.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга 10 ноября пожар случился в автомобиле марки «Рено». Огонь спасатели ликвидировали.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что также 10 ноября в Невском районе Петербурга загорелась часть автомобиля марки «Форд». Пожар МЧСникам удалось ликвидировать.