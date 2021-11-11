Среди ночи на Типанова полыхает Nissan Pathfinder

В Петербурге горит автомобиль марки "Ниссан". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге горит автомобиль марки "Ниссан". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Московском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 12 ноября, по улице Типанова, у дома №20 загорелся автомобиль марки Nissan Pathfinder.

Судя по фотографии, сделанной очевидцем происходящего, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций уже борются с огнем. Причина пожара остается неизвестной.

В комментариях к записи предполагают, что мог быть совершен поджог. Пользователь сети ссылается на темное время суток и то, что полыхавшая машина вовсе не старая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга 10 ноября пожар случился в автомобиле марки «Рено». Огонь спасатели ликвидировали.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что также 10 ноября в Невском районе Петербурга загорелась часть автомобиля марки «Форд». Пожар МЧСникам удалось ликвидировать.