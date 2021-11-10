На улице Бабушкина в Петербурге горел «Форд»

В Невском районе Петербурга 10 ноября загорелась часть автомобиля марки «Форд». Пожар МЧСникам уже удалось ликвидировать.

В экстренные службы в среду, в 14:40, поступило сообщение о пожаре по улице Бабушкина, дом №53.

Как выяснилось, выгорел отсек двигателя в «Форде». Спасатели оперативно выехали на место случившегося.

Пожар удалось потушить всего через 17 минут, к 14:57.

С огнем боролись от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. Информация о пострадавших в огне не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что огонь уничтожил автомобиль на улице Красина в Петербурге.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга сегодня произошел пожар в автомобиле марки «Рено».