В Сеть угодили данные покупателей поддельных справок о вакцинации

В Сеть угодили данные покупателей поддельных справок о вакцинации
Вакцинации в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Около 500 тысяч граждан оказались под угрозой.

Персональные данные более 500 тысяч жителей Москвы и Московской области, которые приобрели поддельные справки о вакцинации и ПРЦ, оказались в интернете. Газета «Коммерсант» пишет, что их предлагают приобрести на теневых интернет-ресурсах.

Один из нелегальных продавцов отметил, что он продает паспортные данные человека, СНИЛС, номер телефона, место жительство, а также дату получения фальшивого сертификата. Стоимость тысячи строк оценивается в 120 долларов.

Известно, что уголовная ответственность при покупке поддельных справок грозит не только продавцам, но и покупателям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около 10% госпитализированных с COVID в Петербурге были вакцинированы.

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