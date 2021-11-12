В Сеть угодили данные покупателей поддельных справок о вакцинации

Около 500 тысяч граждан оказались под угрозой.

Персональные данные более 500 тысяч жителей Москвы и Московской области, которые приобрели поддельные справки о вакцинации и ПРЦ, оказались в интернете. Газета «Коммерсант» пишет, что их предлагают приобрести на теневых интернет-ресурсах.

Один из нелегальных продавцов отметил, что он продает паспортные данные человека, СНИЛС, номер телефона, место жительство, а также дату получения фальшивого сертификата. Стоимость тысячи строк оценивается в 120 долларов.

Известно, что уголовная ответственность при покупке поддельных справок грозит не только продавцам, но и покупателям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около 10% госпитализированных с COVID в Петербурге были вакцинированы.