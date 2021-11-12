В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 1 млн рублей

В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 1 млн рублей
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 11 ноября в полицию обратилась пожилая женщина 1931 года рождения и рассказала о том, что ей позвонила неизвестная, которая, выдавая себя за ее дочь, сообщила, что попала в ДТП и сбила девушку, и что для урегулирования проблемы необходимы денежные средства, которые пенсионерка должна передать участковому «Андрею Геннадьевичу».

Чуть позже потерпевшей позвонил сам «Андреем Геннадьевичем», и, узнав ее адрес, пришел к ней в квартиру, где она передала ему 1 130 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн.

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