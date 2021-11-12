В Петербурге вновь грозились взорвать 27 школу, но бомб не нашли

В Петербурге вновь грозились взорвать 27 школу, но бомб не нашли
Аноним пообещал взорвать школу на Васильевском острове. Фото: google.maps

В который раз лжеминер шлет письма с угрозами и требует денег.

В Санкт-Петербурге разыскивают лжеминера, который распространяет ложные сообщения об акте терроризма. Как стало известно Gazeta.SPb, 11 ноября в МВД по городу и Ленобласти поступило очередное письмо с угрозами. Если в прошлый раз писала некая Таня, то в этот раз угрожал Артем.

В тексте говорилось, что в школе 27 должен произойти «мощнейший взрыв». Чтобы этого не случилось, лжеминер требует перевести ему на карту деньги. Он уверяет, что в учреждении заложены 12 бомб, которые взорвутся в любой момент с 9:30 до 13:10.

«Вы можете отпустить домой рабочий персонал и школьников, но остановить взрыв вы не успеете никак! Бомбу собаки найти не смогут. Дерзайте. Удачи 27 школа города Санкт-Петербург. Советую отпустить учеников»,

— пишет злоумышленник.

После этого из здания школы вывели 514 человек. В здании не нашли ни одного взрывного устройства.

Занятия в школе возобновлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аноним пообещал взорвать петербургскую школу.

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