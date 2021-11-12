На Шуваловском проспекте «ГАЗель» сбила двух женщин

В Приморском районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился 11 ноября около 18 часов у дома 17 на Шуваловском проспекте.

По предварительной информации, 40-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗели», сбил на пешеходном переходе на двух женщин, 1967 и 1996 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрёстке Косыгина и Передовиков произошло смертельное ДТП.