На Шуваловском проспекте «ГАЗель» сбила двух женщин

На Шуваловском проспекте «ГАЗель» сбила двух женщин
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Приморском районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился 11 ноября около 18 часов у дома 17 на Шуваловском проспекте.

По предварительной информации, 40-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗели», сбил на пешеходном переходе на двух женщин, 1967 и 1996 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрёстке Косыгина и Передовиков произошло смертельное ДТП.

авария дтп приморский район


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шуваловском проспекте «ГАЗель» сбила двух женщин
Пугающие подробности: Рэпера Картрайта могли начать расчленять еще живым
Семейная пара получила полмиллиона неустойки за квартиру в Петербурге, ...
Эксперт назвала три приправы, продлевающие жизнь
В Бокситогорске поймали убийц задушенной шнуром от пылесоса женщины
В Красносельском районе задержали поджигателя иномарки
В Красногвардейском районе неизвестный устроил стрельбу
«Меня и Лены больше не будет»: В Ленобласти муж застрелил супругу, и чуть ...