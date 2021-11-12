В Ленобласти возбудили дело о халатности после эфира о неблагополучной семье

Ситуацию по непонятной причине проигнорировали местные чиновники, что подвергло детей опасности.
В Ленинградской области возбудили уголовное дело о халатности после телеэфира о местной неблагополучной семье. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
В ведомстве отмечают, что из-за бездействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района Ленинградской области в опасности оказались как минимум четверо детей.
Напоминаем, что материал о неблагополучной семье из деревни Горбунки снял «Первый канал». В передаче показали антисанитарные условия, в которых проживает пятеро малолетних детей.
В ходе проверки выяснилось, что 22-летняя мать не раз привлекалась к административной ответственности за нарушения их содержания и воспитания.
Сейчас следователи изучают обстоятельства преступления. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично следит за расследованием уголовного дела.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела об увольнении директора Лукашевской школы.