В Свердловской области думают запретить продажу алкоголя без QR-кода

В Свердловской области думают запретить продажу алкоголя без QR-кода
Алкоголь хотят продавать по QR-коду. Фото: Pixabay

На данный момент сертификат нужен для посещения многих общественных мест.

В Свердловской области предложили ввести запрет на продажу алкоголя людям без QR-кода. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

Известно, что сейчас в регионе без сертификата нельзя посещать заведения культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Вице-губернатор Павел Креков предположил, что список можно было бы расширить, добавив, например, храмы.

«Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба»,

— приводятся в сообщении слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.

Напоминаем, что в Свердловской области успели переболеть коронавирусом 165,4 тысячи человек. Летальных исходов – 7,7 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы.

QR-код алкоголь свердловская область


 

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В Свердловской области думают запретить продажу алкоголя без QR-кода
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