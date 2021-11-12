В Петербурге прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы

Сделать прививку можно будет прямо на рабочем месте.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга внес изменения в постановление о проведении вакцинации в городе. Об этом сообщили в ведомстве.

Известно, что теперь в трудовые коллективы будут выезжать прививочные бригады. Это значит, что вакцинация станет доступнее для работающих горожан – они смогут поставить укол и продолжать трудиться.

В ведомстве подчеркнули, что важно соблюдать условия транспортирования, хранения и реализации вакцин от коронавируса. Сотрудники напомнили, что в первую очередь нужно делать прививки петербуржцам старше 60 лет. Роспотребнадзор также выразил надежду, что будет получать оперативные данные о вакцинации населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге изучат 13-й случай смерти вакцинированного. Мужчина успел привиться еще летом, но все равно заразился спустя несколько месяцев.