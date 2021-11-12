В Петербурге изучат 13-й случай смерти вакцинированного

Мужчина успел привиться еще летом, но все равно заразился спустя несколько месяцев.

В Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельствах смерти вакцинированного от коронавируса мужчины. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает «Фонтанка».

Известно, что мужчина получил обе дозы «Спутника V» еще летом 2021 года. В октябре он заболел коронавирусом, и инфекция развивалась стремительно. Петербуржцев жаловался на высокую температуру и одышку – ему потребовалась госпитализация. Супруга умершего рассказывает, что состояние мужчины то немного улучшалось, то ухудшалось. Перед смертью он просил, чтобы к нему привели внуков. 22 октября 59-летний мужчина скончался.

Официальная причина смерти состоит из трех пунктов: тромбоза легочных артерий, двухсторонней вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом, и подтвержденного COVID-19.

В комздраве заверили, что разберутся в обстоятельствах инцидента. Напоминаем, что уже 13-й случай смерти вакцинированного, который будет изучаться специалистами специальной комиссии. Пока что связи между прививкой и смертью выявлено не было ни разу.

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