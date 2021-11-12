Гинцбург рассказал о способах борьбы с дельта-штаммом COVID-19

Гинцбург рассказал о способах борьбы с дельта-штаммом COVID-19
Необходимо постоянно держать высокий уровень антител, иначе риск заболеть ковидом повышается. Фото: Pixabay

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для победы над дельта-штаммом коронавируса необходим высокий уровень антител в крови.

Как передает РИА Новости, индийский штамм коронавируса опаснее своих предшественников, в том числе уханьского. Поэтому, как отмечает врач, проходить ревакцинацию нужно чаще. По его словам, если при распространении прежних штаммов достаточно было повторно прививаться полтора-два раза в год, то сейчас ревакцинироваться нужно чаще.

Гинцбург объяснил, что клетки памяти, которые появляются после вакцинации, могли помогать человеку не заболеть, но с дельта-штаммом такого нет. В связи с этим необходимо постоянно держать высокий уровень антител, иначе риск заболеть ковидом повышается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог полагает, что в России пандемию коронавируса победят совсем скоро.

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