Гинцбург рассказал о способах борьбы с дельта-штаммом COVID-19

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для победы над дельта-штаммом коронавируса необходим высокий уровень антител в крови.

Как передает РИА Новости, индийский штамм коронавируса опаснее своих предшественников, в том числе уханьского. Поэтому, как отмечает врач, проходить ревакцинацию нужно чаще. По его словам, если при распространении прежних штаммов достаточно было повторно прививаться полтора-два раза в год, то сейчас ревакцинироваться нужно чаще.

Гинцбург объяснил, что клетки памяти, которые появляются после вакцинации, могли помогать человеку не заболеть, но с дельта-штаммом такого нет. В связи с этим необходимо постоянно держать высокий уровень антител, иначе риск заболеть ковидом повышается.

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