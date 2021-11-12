Вирусолог полагает, что в России пандемию коронавируса победят совсем скоро

Эксперт ожидает, что пандемия завершится в 2022 году, но вирус никуда не денется.
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса в России. Он считает, что это произойдет в скором времени – в 2022 году. Вот только вирус никуда не исчезнет. Об этом сегодня, 12 ноября, пишет РИА Новости.
Пандемия, уверен специалист, не будет жить с человечеством всегда. Свой прогноз Альштейн назвал оптимистическим и добавил, что верит, что как только большинство вакцинируется, ситуация начнет улучшатся.
«Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется»,
— сказал Альтштейн.
Таким образом, все зависит от темпов вакцинации, а также осторожности граждан.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сеть угодили данные покупателей поддельных справок о вакцинации.