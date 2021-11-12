В России второй день подряд выявили больше 40 тысяч заражений COVID

В России второй день подряд выявили больше 40 тысяч заражений COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 40 123 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Более 40 тыс. заражений выявляется второй день подряд, до этого на протяжении четырех дней, с 6 по 10 ноября, показатель оставался ниже указанной отметки. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 992 595 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 235 случаях, за все время пандемии скончались 252 926 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что QR-коды в транспорте являются мировой практикой, которая признана многими государствами безальтернативной в условиях пандемии коронавируса.

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