Онищенко сомневается в идее запрета на продажу алкоголя без QR-кодов

Онищенко сомневается в идее запрета на продажу алкоголя без QR-кодов
Онищенко и сам сделал прививку от коронавируса. Фото: duma.gov.ru

Бывший главный санитарный врач страны посчитал инициативу довольно странной.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу запрета на продажу алкоголя без QR-кодов, которую обсуждают в Свердловской области. Об этом сегодня, 12 ноября, пишет «Лента.ру».

Онищенко полагает, что такими ограничениями вряд ли можно чего-то добиться. Если идея и сработает, то на небольшом контингенте людей – которые ради выпивки готовы буквально на все.

С одной стороны, рассуждает врач, запрет позволит снизить доступность алкоголя. С другой, введение меры выглядит как поощрение употребления спиртного, а ведь оно крайне опасно для здоровья – особенно в период пандемии коронавируса.

Онищенко убежден, что меру вряд ли введут в нескольких регионах страны.

«Есть регионы, где потребление алкоголя находится на высоком уровне, это прежде всего северные регионы, там может быть какой-то эффект даст»,

— рассудил бывший санитарный врач страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко призвал «не паниковать» из-за роста заболеваемости коронавирусом.

QR-код алкоголь Геннадий Онищенко


 

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