Скончался бывший министр здравоохранения СССР академик Евгений Чазов

Ушел из жизни академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии, бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов.

Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. О смерти академика сообщил российский Минздрав. Ведомство, министр Михаил Мурашко и весь коллектив выразили соболезнования семье и коллегам Чазова.

В министерстве рассказали, что Евгений Иванович был выдающимся кардиологом и ученым, создателем тромболитической терапии. Его научные разработки применялись не только в России, но и Европе и США. Подчеркивается, что благодаря Чазову были спасены миллионы жизней.

Евгений Чазов в течение трех лет был главой Минздрава СССР. Под его руководством была создана известная научная кардиологическая школа, защищены около ста докторских и кандидатских диссертаций.

Академик является лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, Премии Совета Министров СССР и Государственной премии России. Также он стал Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».