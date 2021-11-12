Верховный суд признал законной сдачу ПЦР-теста после поездки за границу

Верховный суд России признал законной практику требования обязательной сдачи ПЦР-тестов для невакцинированных от коронавируса россиян, вернувшихся в страну из-за границы.

Так, Верховный суд отклонил иск россиянина, который добивался признания незаконным требования предоставлять результаты ПЦР-теста на выявление новой болезни после возвращения из-за границы.

Как сообщили «РИА Новости», истец заявлял, что норма о предоставлении результатов в трехдневный срок, указанная в постановлении главного санитарного врача от 2020 года, не позволяет ему отказаться от дополнительных «медицинских манипуляций».

Суд не счел его доводы убедительными — агентство отмечает, что это первое подобное решение в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранцы отменяют туры в Россию из-за недействительности QR-кода о зарубежной прививке.