Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в лесу в Лодейнопольском районе

Спасатели Ленинградской области помогли заблудившемуся в лесу мужчине.

Инцидент произошел 11 ноября в лесном массиве около поселка Янега в Лодейнопольском районе. Подробности сообщила аварийно-спасательная служба региона в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

На помощь мужчине пришли сотрудники поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле. Спасатели смогли отыскать потерявшегося жителя и вывели его из леса. После мужчину передали обеспокоенным родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли мужчину, который потерялся в лесу около деревни Гришкино. Информация о пропаже поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда города Тосно.